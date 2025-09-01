Çin’de Diplomatik Temaslar Yoğun

ŞİÖ ZİRVESİNDE YOĞUN DİPLOMATİK TEMASLAR

Çin’in Tiencin kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye için yoğun diplomatik trafiğin sahnesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı görüşmeler yaptı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde, “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” dedi. Putin, Türkiye’nin Ukrayna krizinin çözümündeki diplomatik ve siyasi katkılarına teşekkür etti ve Türkiye’nin ara buluculuk konusundaki özel rolünün gelecekte de önemini koruyacağını söyledi.

EN YAKINDA TÜRKİYE’DE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Putin’e “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” yanıtını verdi. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin güvene dayalı ve samimi olduğunu belirtti. Türkiye’nin Rusya ile ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi alanlarda iş birliği ruhunu sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, ayrıca Ukrayna’daki savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini ve İstanbul müzakerelerinin bu sürece katkı sağladığına inandığını dile getirdi. Kafkaslar’daki kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaati olduğuna dikkat çekti. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Suriye’nin toprak bütünlüğü konuları da ele alındı.

ALIYEV İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Erdoğan, zirvede ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Bu toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve bölgesel, küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma projelerini birlikte şekillendirmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

PAŞİNYAN İLE SON GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik adımlar çerçevesinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu aktarırken, Türkiye-Ermenistan iş birliğini geliştirecek adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ayrıca Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile de bir araya geldi.