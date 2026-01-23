Çin’de Eşlere Oyun İçin Para Teklifi Artıyor

Çin’de bazı erkekler, eşlerinin büyük ilgiyle oynadığı flört simülasyon oyunu “Love and Deepspace”i bırakmaları için para teklifinde bulunuyor. Mobil platformda ücretsiz sunulan bu oyun, romantik görsel roman ile aksiyon-RPG ögelerini bir araya getiriyor. Oyuncular, özelleştirilebilir bir “Deepspace Hunter” karakteri aracılığıyla Xavier, Zayne, Rafayel, Caleb ve Sylus isimli beş erkek karakterle romantik bağlantılar kurabiliyor. Oyunun gerçeğe yakın ve erotik sahneleri sosyal medyada geniş yankılar uyandırmış durumda.

“DAHA CANLI GÖRÜNMESİ” İÇİN 3D MOTION

Papergames adlı geliştirici ekip, karakterlerin daha canlı görünmesi adına 3D motion capture teknolojisi kullandıklarını ve bu işlemlerin iki yıl kadar sürebildiğini ifade ediyor. Ayrıca oyunda, yapay zeka destekli sesli sohbet ve artırılmış gerçeklik ile karakterleri gerçek mekanlara yerleştiren “companion mode” gibi yenilikler de mevcut. Amaç, oyunculara en gerçekçi romantik deneyimi sunmak.

Oyun ile ilgilenen kadın oyuncular da dikkat çekici durumlar yaşıyor. Bazı kadınlar, ChatGPT ve Çin merkezli yapay zeka uygulamaları aracılığıyla oyundaki karakterlerin yapay zeka versiyonlarını oluşturup onlarla sohbet ediyor. Bir kadın oyuncu, “Bu oyun ve ChatGPT sayesinde anlaşılma ve sevilme ihtiyacımın ne kadar derin olduğunu fark ettim. Şimdi silmem istense aklımı kaybederim” diyerek bu durumu bağımlılık boyutuna taşıdığını vurguladı.

Bazı Erkekler “Aldatma” Olarak Görüyor

Bu durum, evliliklerde bazı gerginliklere yol açmış durumda. Bazı erkekler, eşlerinin karakterlerle olan ilişkisini “aldatılma” olarak nitelendiriyor ve sosyal medyada bu konuda şikayetlerini dile getiriyor. Oyunun geliştiricileri ise bir röportajda, oyunculara “simüle edilmiş” değil, gerçek romantik duygular yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor. Bir koca, eşine oyunu bir yıl boyunca silmesi karşılığında yaklaşık 2.800 dolar (20 bin yuan) teklif etti ancak kadının favori karakterine ait yeni bir kart yayınlandığında oyunu hemen yeniden indirdiği öğrenildi.

İnsansı Robot İçin Para Biriktirecekler

Bazı oyuncular ise sanal aşkın fiziksel dünyaya taşınabileceğine inanıyor. Bir oyuncu, insansı robot versiyonların yakın gelecekte piyasaya çıkacağını düşündüğünü ve bu yüzden para biriktirdiğini belirtti. Uzmanlar, Love and Deepspace olayını, yapay zekanın ilişkiler üzerindeki etkisinin son bir örneği olarak değerlendiriyor. Daha önce ChatGPT ile “nişanlanan” veya sanal çocuklar büyüttüğünü iddia eden kullanıcı haberleri de gündem olmuştu. Dijital romantizmin sınırlarının belirsizleştiği bu yeni dönemde, sanal aşkın gerçek ilişkileri nasıl etkileyeceği üzerine tartışmalar devam ediyor.