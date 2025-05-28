Çin’de İnsansı Robotlar Boks Yaptı

DÜNYANIN İLK İNSANSI ROBOT DÖVÜŞ TURNUVASI BAŞLADI

Çin Medya Grubu (CMG) tarafından düzenlenen Dünya Robot Yarışması “Mecha Dövüş Serisi”, dünyanın ilki olan insansı robot dövüş turnuvası olarak Pazar günü Çin’in doğusundaki Zhejiang Eyaleti’nin Hangzhou kentinde başladı. Bu etkinlikte, Unitree Robotics tarafından geliştirilen, geniş bir dövüş yetenekleri yelpazesine sahip robotlar dahil olmak üzere birçok katılımcı, canlı yayınla izleyicilere sunulan bir mücadelede buluştu. Aynı zamanda bu etkinlik, Çinli robotik firmalarının teknolojik yeterliliklerini de gözler önüne seriyor. CMG’nin haberine göre, bu yarışma, insansı robotlara odaklanan ilk dövüş sporları etkinliği olarak tarihi bir anı temsil ediyor ve yapay zekanın dövüş sporlarına kademeli geçişine işaret ediyor. Yarışmadaki tüm insansı savaş robotlarının yerli teknolojilerle donatıldığı da vurgulandı.

DÖVÜŞ GÖSTERİLERİ VE REKABET ÜZERİNE

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, bu yarışma hem gösteri hem de rekabetçi mücadeleleri kapsıyor. İnsansı robotlar, dövüş hareketlerini sergilerken bazıları insanlar tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilerek arenada dövüşüyor. İnsansı robot sektörü içerisinde önemli bir yer edinen Unitree Robotics, bu etkinlikte yarışmanın resmi ortağı olarak görev aldı. Etkinlik süresince robotlar, bireysel ve grup halinde boks gösterileri yaparak yeteneklerini ve hareket yeteneklerini izleyicilere sundu. Dört insan operatör takımı, turnuva formatında düzenlenen boks maçlarında robotları kontrol ederek mücadele etti.

Bedenli zeka (embodied intelligence) alanındaki hızlı gelişim sayesinde, Çin’in insansı robotları çarpıcı bir biçimde ilerliyor ve endüstriyel ile ev kullanımına yönelik alanlarda daha fazla yer buluyor. Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, ülkenin insansı robot pazarı 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar ABD doları) ulaşma potansiyeline sahip.