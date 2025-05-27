Çin’de İnsansı Robotlar Boks Yaptı

DÜNYA ROBOT YARIŞMASI BAŞLADI

Çin Medya Grubu (CMG) tarafından düzenlenen Dünya Robot Yarışması “Mecha Dövüş Serisi”, Pazar günü Çin’in doğusundaki Zhejiang Eyaleti’nin Hangzhou kentinde başladı. Bu etkinlik, insanları temsil eden robotlarla yapılan dövüş turnuvası olma özelliği taşıyor. Yarışmaya, dövüş becerileriyle donatılmış Unitree Robotics tarafından geliştirilen robotlar da dahil birçok katılımcı, canlı yayınlanan bir karşılaşma için bir araya geldi. Ayrıca, bu etkinlik, Çinli robotik firmalarının teknolojik yeteneklerini de sergiliyor.

TARİHİ BİR AN

CMG’nin haberine göre, bu yarışma, insansı robotlara odaklanan ilk dövüş sporları etkinliği olarak tarihi bir anı temsil ediyor. Etkinlik, yapay zekanın (AI) dövüş sporlarına kademeli entegrasyonunu da gözler önüne seriyor. Yarışmadaki tüm insansı savaş robotlarının yerli teknolojilerle donatıldığı ifade ediliyor.

GÖSTERİ VE REKABET

Organizatörlerin açıklamasına göre, yarışma hem gösteri hem de rekabetçi müsabakaları kapsıyor. İnsansı robotlar, dövüş hareketlerini sergilerken bazı robotlar da insanlar tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilerek arenada mücadele ediyor. Bu alanda önde gelen firmalardan biri olan Unitree Robotics, etkinlikte yarışmanın resmi ortağı olarak görev aldı. Etkinlik sırasında robotlar, bire bir ve grup halinde boks gösterileri gerçekleştirerek yeteneklerini ve hareket kabiliyetlerini ortaya koydu. Dört insan operatör takımı, robotları turnuva formatında düzenlenen boks maçlarında kontrol ederek yarıştı.

BEDENLİ ZEKA GELİŞİYOR

Bedenli zeka (embodied intelligence) alanındaki hızlı ilerlemeler, Çin’in insansı robotlarının gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu robotlar, sanayi ile ev kullanımına yönelik birçok alanda giderek daha fazla yer buluyor. Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, ülkenin insansı robot pazarı 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar ABD doları) ulaşacak.