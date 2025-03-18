Çin’de Konut Fiyatları Düşüşünü Sürdürüyor

Çin’de gayrimenkul sektöründeki duraksama, koronavirüs salgını ile birlikte başlayan daralmanın etkisiyle devam ediyor. Bu durum, konut fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat 2025 itibarıyla ülkede büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları, geçen yıla göre yüzde 4,8 oranında düşerken, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 7,5 seviyesinde geriledi.

yeni konut fiyatlarında önemli düşüş

Yeni konut fiyatları, “birinci kuşak kentler” olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın’da yıllık bazda yüzde 3 azalırken, “ikinci kuşak” olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 4,7 ve “üçüncü kuşak” olarak bilinen 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 5,9 geriledi.

ikinci el konut fiyatlarında düşüş devam ediyor

İkinci el konut fiyatları da yıllık bazda inceleme yapıldığında, birinci kuşak kentlerde yüzde 4,9, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,4 ve üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 8 oranında düşüş gösterdi. Ülkede yeni konut fiyatlarının son 21 aydır sürekli gerilediği gözlemleniyor. Hükümetin, piyasayı canlandırma amacıyla attığı adımların beklenen etkiyi yaratmadığı belirtiliyor.

gayrimenkul yatırımlarında azalma

Gayrimenkul yatırımları, 2023 yılında yüzde 9,6, 2024’te ise yüzde 10,6 oranında azalmış durumda. Merkez hükümet, konut piyasası için kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürürken, yerel yönetimler konut satışlarını teşvik etmek amacıyla satış vergilerinin azaltılması, düzenlemelerin hafifletilmesi ve satışların sübvanse edilmesi gibi birçok politika tedbiri uygulamaya koydu.