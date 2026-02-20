Çin’den Otomobil Tasarımında Kapsamlı Düzenlemeler Geliyor

cin-den-otomobil-tasariminda-kapsamli-duzenlemeler-geliyor

ÇİN’DEN TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ OTOMOBİL DÜZENLEMELERİ

Çin’deki yetkililer, trafik güvenliğini artırma hedefiyle otomobil tasarım standartlarında büyük değişiklikler yapma kararı aldı. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, özellikle yarım kollu direksiyonlar ve gömme kapı kolları üzerinde yoğunlaşacak.

DİREKSİYON TASARIMINDA GELENEKSEL YAPIYA DÖNÜŞ

İngiliz basınında çıkan habere göre, “Sürücülerin Otomobil Direksiyon Mekanizmalarından Kaynaklı Yaralanmalarının Önlenmesi” başlıklı yeni yönetmelik, yarım kollu direksiyon tasarımlarına yönelik teknik izinleri kaldırdı. Bu karar, kaza durumunda geleneksel dairesel direksiyonların daha geniş bir darbe emiş alanı sunma avantajına dayanıyor. Yapılan incelemeler, mevcut yaralanmaların %46’sının bu tip mekanizmalardan kaynaklandığını gösteriyor. Modern görünümü ve gösterge paneli görünürlüğünü artırmasından dolayı, özellikle Formula 1 araçları ve üst segment Tesla ve Lexus gibi markaların modellerinde tercih edilen bu tasarım, güvenlik gerekçeleriyle geleneksel dairesel standartlar lehine terk edilecek.

GÖMME KAPI KOLLARINA DA YASAK GELİYOR

Düzenlemelerin bir diğer önemli unsuru ise araç kapı kollarını kapsıyor. Tesla ile yaygınlaşan ve estetik kaygılarla tasarlanan “hemzemin” yani gömme kapı kolları, 2027 yılından itibaren yasaklanacak. Bu yasağın gerekçesi olarak, kaza sonrası araçların elektrik sisteminin devre dışı kalması durumunda dışarıdan müdahale ile kapıların açılamaması gösteriliyor.

FREN SİSTEMLERİNDE DE 100 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

Tasarım standartlarındaki bu köklü değişikliklere ek olarak, otomobil endüstrisinde 100 yıllık hidrolik fren dönemi de sona erecek. 2026 yılından itibaren seri üretim araçlarda yaygınlaşması beklenen “Elektronik Mekanik Frenleme” (EMB) sistemi, geleneksel hidrolik borular ve fren sıvılarını tarihe gömecek. Bu yeni teknolojide, fren pedalı artık mekanik bir basınç noktası değil, milisaniyeler içinde tekerleklerdeki motorlara durma komutu gönderen bir sensör olarak işlev görecek. Fren mesafesini önemli ölçüde kısaltan, bakım maliyetlerini azaltan ve hantal parçaların kaldırılmasıyla araç içindeki yaşam alanını genişleten bu sistem, otonom sürüş teknolojileri için daha hassas bir altyapı sunarak otomobilin durma mantığını köklü bir şekilde değiştiriyor.

