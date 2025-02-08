Çin’den Trump’ın Gazze Planına Tepki

ÇİN’DEN FİLİSTİN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Arap ülkelerinin Pekin’deki temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Gazze’nin Filistin’e ait olduğunu belirtti. Çın, alınacek tüm kararların Filistin halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Filistin’in ulusal haklarını desteklediklerini dile getiren Çın, Filistin Ulusal Otoritesi’nin Gazze ve Batı Şeria da dahil tüm Filistin toprakları üzerinde hak sahibi olmasını savundu. Çin, Filistin sorununu adil ve hızlı çözümünün yalnızca iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediklerini açıkladı.

ARAP DİPLOMATLARINDAN ÇİN’E DESTEK

Toplantıya katılan Arap diplomatlar, Gazze’nin Filistinlilere ait olduğunu dile getirerek, Arap milletlerinin Gazze’nin “temizlenmesi” politikalarına kesinlikle karşı çıktıklarını ifade etti. Diplomatlar, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin halkının meşru haklarının ellerinden alınamayacağını belirtti. Bunun yanında, Çin’in Filistin konusundaki adil ve tutarlı yaklaşımını takdir ettiklerini ve uluslararası adaletin sağlanması konusunda Çin’in yapıcı bir rol oynamasını beklediklerini ifade ettiler.

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’ni “devralacaklarını” ve burada yaşayan Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirileceğini iddia etti. Trump, Gazze’nin tamamen yıkım alanına dönüştüğünü düşündüğünü ve buradaki Filistinlilerin yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha uygun olacağını savundu. Ayrıca, Gazze’yi Orta Doğu’nun “Riviera’sına” dönüştürme planlarından da bahsetti.