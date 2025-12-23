Çin Dışişleri Bakanlığı Pentagon İddalarını Yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin’de gerçekleştirilen olağan basın toplantısında, uluslararası medyada çıkan Pentagon kaynaklı iddiaları yalanladı. Lin, Çin’in nükleer silah kapasitesinin artırıldığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD’NİN SORUMLULUĞU

Sözcü Lin, ABD’nin Çin’i bahane ederek kendi nükleer silah modernizasyonunu hızlandırdığını ileri sürdü. ABD’nin dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip ülke olduğunu vurgulayan Lin, Washington yönetiminin nükleer silahsızlanma konusunda öncelikle kendi stoklarında somut ve ciddi bir azaltıma gitmesi gerektiğine dikkat çekti.

NÜKLEER DOKTRİNDE SAVUNMA

Lin, Çin’in nükleer doktrininin savunmaya dayalı olduğunu belirterek, ülkesinin “ilk kullanan olmama” ilkesine sadık kaldığını ve nükleer kapasitesini ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tuttuğunu dile getirdi. Ayrıca Çin’in herhangi bir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini de ekledi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Lin, Çin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi kapsamındaki gözden geçirme süreçlerine ve P5 olarak bilinen beş nükleer silahlı devlet mekanizmasının toplantılarına aktif olarak katıldığını ve farklı taraflarla diyalog kanallarını açık tuttuğunu belirtti.

PENTAGON RAPORU

Reuters tarafından aktarılan Pentagon’un taslak raporunda, Çin’in kuzey bölgelerinde inşa edilen üç yeni siloda, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 100’den fazla kıtalararası balistik füzeye sahip olduğu iddia edildi. Ayrıca, Pekin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği ABD-Rusya-Çin üçlü nükleer silahsızlanma görüşmelerine sıcak bakmadığına dair bir iddiaya yer verildi.

DÜNYA NÜKLEER TABLOSU

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2024 verileri, dünyadaki en fazla nükleer savaş başlığına sahip ülkelerin Rusya ve ABD olduğunu, Çin’in nükleer başlık sayısının ise 600’ün biraz üzerinde olduğu tahmin edildiğini göstermektedir.