Çin Dışişleri Bakanlığı Pentagon İddialarını Reddetti

cin-disisleri-bakanligi-pentagon-iddialarini-reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin’deki olağan basın toplantısında, uluslararası medyada yer alan Pentagon kaynaklı iddiaları tekzip etti. Lin, Çin’in nükleer silah kapasitesini artırdığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD KENDİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

Sözcü Lin, ABD’nin Çin’i bahane ederek kendi nükleer silah modernizasyonunu hızlandırdığını ileri sürdü. ABD’nin dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğunu vurgulayan Lin, Washington yönetiminin nükleer silahsızlanma konusunda öncelikle kendi stoklarında somut ve ciddi bir azaltma yapması gerektiğini belirtti.

SAVUNMA ODAKLI STRATEJİ VE İLK KULLANMAMA İLKESİ

Lin, Çin’in nükleer doktrininin savunmaya dayalı olduğunu ve ülkesinin “ilk kullanan olmama” ilkesine bağlı kaldığını tespit etti. Ayrıca, nükleer kapasitesinin ulusal güvenliğin gerektirdiği en düşük seviyede tutulduğunu belirtti. Lin, Çin’in herhangi bir ülke ile silahlanma yarışına girmediğini de sözlerine ekledi.

SİLAHSIZLANMA SÜREÇLERİNE KATILIM VURGUSU

Lin, Çin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Sözleşmesi çerçevesindeki gözden geçirme süreçlerine ve “P5” olarak bilinen beş nükleer silahlı devlet mekanizmasının toplantılarına aktif katılım gösterdiğini, farklı taraflarla diyalog kanallarını açık tuttuğunu ifade etti.

PENTAGON RAPORUNUN İDDİASI

Reuters’in aktardığına göre, Pentagon’un taslak raporunda, Çin’in kuzey bölgelerinde inşa edilen üç yeni siloda nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 100’den fazla kıtalararası balistik füze depoladığı öne sürüldü. Raporda ayrıca Pekin’in, ABD Başkanı Trump’ın gündeme getirdiği ABD-Rusya-Çin üçlü nükleer silahsızlanma görüşmelerine sıcak bakmadığı iddia edildi.

KÜRESEL NÜKLEER TABLO

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2024 verilerine göre, dünyanın en fazla nükleer savaş başlığı olan ülkeleri Rusya ve ABD olurken, Çin’in nükleer başlık sayısının 600’ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev'le görüşerek Ermenistan'la normalleşme sürecini değerlendirdi ve Aliyev'in doğum gününü kutladı.
Gündem

2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın 4,500 doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979’dan beri en iyi yıllık performansını gösterdi.
Gündem

Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Bekleniyor

Erdoğan, yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ancak, refah payı beklentileri karşılanmayacak gibi görünüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.