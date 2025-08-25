“Çin’e Gitti” Dedi, Cesedi Bulundu

YARGITAY’DAN EMRAH DİNÇER CİNAYETİNE İLİŞKİN KARAR

Yargıtay, 2015 yılında kaybolan Emrah Dinçer’in 7 yıl sonra Niğde’de akrabaları tarafından öldürülüp bir ahırın bahçesine gömüldüğünü ortaya çıkaran davayla ilgili kararını açıkladı. Dinçer’in ailesi, “Çin’e gitmiş gibi mesajlar atıp para istemişler” şeklinde bilgi verdi. Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Emrah Dinçer, 2015 yılında eniştesi İsmet Özbudak’ın yanına gitmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi, sürekli olarak Özbudak’tan “Dinçer, Çin’e çalışmaya gitti” yanıtını aldı.

ŞÜPHELENEN BABA SAVCILIĞA BAŞVURDU

Baba Remzi Dinçer’e, oğlunun telefonundan sürekli para isteyen mesajlar gönderildi. Şüphelenen baba, durumu savcılığa bildirdi. Ancak Özbudak ailesi, “Çin’de” açıklaması yapınca dosya üç kez takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturma yeniden gündeme geldiğinde, Emrah’ın telefon sinyalinin o dönemde Niğde’den geldiği belirlendi. Bunun üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı. Sabah gazetesinin haberine göre, bir tanık, Dinçer’in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

KAZIDA İNSAN KEMİKLERİ VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Yapılan kazıda, Özbudak ailesine ait ahırın bahçesindeki beton dökülmüş zemin altından insan kemikleri ve kıyafet parçaları çıktı. İsmet Özbudak, “Aramızda arbede çıktı, silah ateş aldı. Ambulansı çağırmadım. Amcam çukur kazdı, cesedi oraya taşıdı. Emrah’ın telefonunu borçlarımı ödemek için kullandım” şeklinde ifade verdi. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı da “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.

YARGITAY’DA KARAR ONANDI, CEZADA İNDİRİM İSTENDİ

İstinaf başvurusu reddedilen dava dosyası Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak’ın cezalarını onadı. Ancak amca Ali Özbudak yönünden soruşturmada verdiği ikrarın dikkate alınmadığını belirterek cezada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.