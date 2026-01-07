Çin Ekiplerinden Nükleer Füzyon Alanında Çığır Açan Başarı

Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir açıklamada, “Yapay Güneş” olarak adlandırılan deneysel nükleer reaktörde daha önce imkansız sayılan plazma yoğunluğuna ulaşıldığı belirtildi. Nükleer füzyon, tehlikeli atık üretmeden neredeyse sınırsız enerji elde etme potansiyeli nedeniyle uzun zamandır “temiz enerjinin kutsal kasesi” olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, Güneş’in çekirdeğinde doğal olarak meydana gelen tepkimeleri taklit etmeyi amaçlıyor; ancak bunun Dünya üzerinde büyük ölçekli ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça zorlu bir görev. Bu nedenlerden ötürü kullanılabilir bir füzyon teknolojisinin geliştirilmesi şimdiye dek gerçekleşmedi. Araştırmalar hala deneysel düzeyde ilerliyor.

GREENWALD SINIRI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Son yıllarda bu alandaki önemli ilerlemeler dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Çin Bilimler Akademisi’nin Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktöründe elde edilen rekorlar ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, EAST, bin saniyeden fazla bir süre kesintisiz çalışma gerçekleştirerek kritik bir eşiği aşmayı başarmıştı; ancak bu rekor yakın zamanda Fransa’daki WEST reaktörü tarafından geçildi. Her iki deney, aynı zamanda plazmanın belirli bir yoğunluğun üzerine çıktığında kararsız hale gelmesine neden olan ve Greenwald Limiti olarak bilinen teorik sınırla karşı karşıya kalmıştı. Ancak, Çin ekibi, “plazma-duvar öz örgütlenmesi” adı verilen yeni bir yöntemle bu sınırı aşmış olabilir.

YENİ YÖNTEM İLE İLERLEME

Araştırmacılara göre, bu başarı, tokamaklarda ve yeni nesil yanıcı plazma füzyon cihazlarında yoğunluk sınırını genişletmek için uygulanabilir bir yol sunuyor. Ekip, şimdi yeni yöntemle EAST reaktöründe yüksek performanslı plazma koşullarında tekrarlama yapmayı ve sonuçları doğrulamayı hedefliyor. Elde edilen son bulgular ise akademik bir dergide yayımlandı.