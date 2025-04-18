Çin Ekonomisinde Yatırım Düşüşü Var

YABANCI YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ

Çin ekonomisine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, 2024 yılının ilk üç ayında azalma yaşadı. Ancak Mart ayında yatırım hacmindeki toparlanma dikkatleri üzerine topladı. Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ocak-Mart döneminde ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,8 azalarak 269,2 milyar yuan (yaklaşık 36,86 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Bu çeyrekte yaşanan düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle açıklanıyor.

MART AYINDAKİ YATIRIM ARTIŞI

Ancak, çeyrek dönemin son ayında yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığı gözlemlendi. Bakanlık verilerine göre, Mart ayında doğrudan yabancı yatırım bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artış gösterdi. Uzmanlar, Mart ayındaki bu yükselişin kısa vadeli bir toparlanma mı yoksa kalıcı bir dönüş sinyali mi olduğunun önümüzdeki aylarda netleşeceğini belirtiyor.

SEKTÖREL REFORM SINYALLARI

Çin, dış yatırımcıyı çekmek amacıyla son dönemde bazı sektörlerde reform sinyalleri vermişti. Bu gelişmelerin etkisinin yılın ikinci çeyreğinde daha belirgin hale gelmesi ön görülüyor.