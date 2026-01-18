Çin Elektrik Tüketimi 2025’te 10 Trilyon Kilovatsaat Aşacak

ÇİN’DE ELEKTRİK TÜKETİMİ 10 TRİLYON KİLOVATSAATİ AŞTI

Çin, 2025 yılı elektrik tüketimi tahminlerini duyurdu. Ülkenin elektrik tüketiminin 2025’te yıllık bazda yüzde 5 artarak 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşması bekleniyor. Bu gelişme, Çin’in bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşarak, elektrik tüketiminde ABD’nin iki katını, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan ve Japonya’nın toplamını geçtiği anlamına geliyor. Çin, bu şekilde elektrik tüketimi 10 trilyon kilovatsaati geçen ilk ülke olduğunu vurguluyor.

TEKNOLOJİ FABRİKALARI ARTARAK İLERLİYOR

Elektrik tüketimindeki artışın en büyük sebebi yüksek teknoloji imalatı olarak öne çıkıyor. Elektrik tüketimi, yeni enerji araçlarının üretiminde yüzde 20, rüzgar enerjisi donanımları üretiminde ise yüzde 30 seviyesinde bir artış gösterdi. Bununla birlikte, dijital ekonominin ve yeni teknolojilerin giderek yaygınlaşması, yeni elektrik talebi yaratıyor.

BAĞLANTILI SEKTÖRLERDE YÜZDE 30 ARTIŞ

5G gibi yeni altyapıların hızlı gelişimi neticesinde internet ve bağlantılı sektörlerde elektrik tüketimi de yüzde 30 oranında artış sergiliyor. Ayrıca, batarya şarj ve değiştirme sektörlerinde de elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 50 oranında bir yükseliş yaşanıyor.