Çin Gizli Kapı Kollarını Yasaklıyor Elektrikli Araç Güvenliğine Yeni Düzenleme

Çin’den devrim niteliğinde bir karar alındı; Asya ülkesi modern elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan gizli kapı kollarını yasaklama kararı verdi.

CAN KAYIPLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bu düzenleme, özellikle kaza anlarında elektrik sisteminin arızalanması nedeniyle kapıların açılmaması ve bunun sonucunda can kayıplarının artması üzerine hayata geçirildi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yönetmelik, elektrikli araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel müdahaleyle açılabilen mekanik sistemlere sahip olmasını zorunlu hale getiriyor.

ÖLÜMCÜL OLAYLARIN ETKİSİ

Yeni kurallar, Xiaomi’nin elektrikli araçlarının karıştığı, kapıların kaza sonrası kilitli kalması nedeniyle yolcuların tahliye edilemediği üzücü olayların ardından yürürlüğe girdi. Son dönemlerde Chengdu ve Tongling’de yaşanan kazalarda, kurtarma çalışmaları esnasında çevredekilerin yardıma koşmasına rağmen elektronik kapı kollarının arızalanması sonucu başarılı olunamamıştı. Devlet medyasının verilerine göre, Çin’de en çok satan 100 yeni nesil aracın yaklaşık yüzde 60’ı bu tartışmalı tasarımı kullanıyor.

DÜZENLEME TARİHİ BELİRLENDİ

1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yönetmelik kapsamında, araç kapılarında (bagaj hariç) en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm boyutlarında bir boşluk bulunması şartı aranacak ve kapı kolunun elle kavranabilir olması gerekecek. Ayrıca araç içinde mekanik açma kollarının yerini gösteren belirgin işaretlerin de bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Halihazırda onaylanmış ve piyasaya çıkması beklenen modeller için tasarımlarını güncellemeleri amacıyla 2029 yılına kadar iki yıllık ek süre verilecek.

KÜRESEL PAZARDAKİ ETKİLERİ

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarına sahip olan Çin’in bu önemli hamlesi, sadece yerel üreticileri değil, aynı zamanda Tesla gibi uluslararası markaları da etkisi altına alacak. Uzmanlar, otomobil üreticilerinin Çin pazarındaki tasarım maliyetlerini azaltmak için küresel modellerinde de standart mekanik kapı kollarına dönüş yapabileceklerini düşünüyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki güvenlik otoriteleri, benzer şikayetler doğrultusunda gizli kapı kolu sistemlerine dair incelemelerini sürdürüyor.