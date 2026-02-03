Beşiktaş’ın Transfer Hedefi Junior Olaitan Açıklandı

Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’nin ardından transfer dönemindeki üçüncü imzasını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe’den Junior Olaitan’ı kadrosuna almak üzere harekete geçti.

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER DUYURUSU

Yeni transfer Junior Olaitan, sağlık kontrolü ve görüşmeleri tamamlamak amacıyla İstanbul’a geldi. Beşiktaş, bu sabah Olaitan’ın transferine ilişkin açıklamada bulundu.

JUNIOR OLAITAN’IN KULÜP GEÇMİŞİ

Bu sezonun başında Göztepe’ye Grenoble’den transfer olan Junior Olaitan, futbol kariyerine kendi ülkesi Benin’de başladı. 2021/22 sezonunda devre arasında Fransız kulübü Niort ile anlaşan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra Troyes forması giydi. Bu sezon Göztepe’de 18 karşılaşmaya çıkan Olaitan, 2 gol atma başarısı gösterdi. Beninli oyuncu, kariyeri boyunca 114 maçta 14 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.