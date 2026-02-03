Galatasaray Mattias Svanberg ile Prensip Anlaşmasına Vardı

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yarın 00.00’a kadar yapması gereken Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın ardından, bir oyuncu transferinde daha sona yaklaştı.

GALATASARAY, SVANBERG İLE ANLAŞTI

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray, Wolfsburg’un oyuncusu Mattias Svanberg ile prensipte anlaştı. Sarı-kırmızılı ekibin, İsveçli futbolcuyu kiralayacağı ve 12 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunun da olacağı dile getirildi. Orta saha oyuncusunun kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

27 yaşındaki Svanberg, bu sezon 18 maçta forma giydi ve bu süreçte 4 gol ile 2 asistle ekibine katkı sağladı.