Galatasaray Mattias Svanberg ile Prensip Anlaşmasına Vardı

galatasaray-mattias-svanberg-ile-prensip-anlasmasina-vardi

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yarın 00.00’a kadar yapması gereken Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın ardından, bir oyuncu transferinde daha sona yaklaştı.

GALATASARAY, SVANBERG İLE ANLAŞTI

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray, Wolfsburg’un oyuncusu Mattias Svanberg ile prensipte anlaştı. Sarı-kırmızılı ekibin, İsveçli futbolcuyu kiralayacağı ve 12 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunun da olacağı dile getirildi. Orta saha oyuncusunun kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

27 yaşındaki Svanberg, bu sezon 18 maçta forma giydi ve bu süreçte 4 gol ile 2 asistle ekibine katkı sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Altın Piyasasında Manipülasyon ve Yatırımcı Psikolojisi Etkisi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, altın ve gümüşdeki dalgalı fiyat hareketlerini yorumladı. Manipülasyon olasılığının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Gündem

Sivasspor Rey Manaj İle Sözleşme İmzaladı

Özbelsan Sivasspor, eski oyuncusu Rey Manaj'ı geri kazandı ve futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gündem

Tuncer Bakırhan’dan Suriye Mutabakatına Destek Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarına destek vererek acil adım atılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli'nin sözleri üzerine net bir duruş sergiledi.
Gündem

Beşiktaş’ın Transfer Hedefi Junior Olaitan Açıklandı

Beşiktaş, Göztepe'de oynayan Junior Olaitan'ı transfer etmek üzere anlaşma sağladı. Yeni oyuncu imza atmak için İstanbul'a ulaştı.
Gündem

Yaşlılar İçin Yeni Bakım Sigortası Sistemi Kuruluyor

Yaşlı nüfus oranı %10,6 ile rekor kırdı. Yeni sistemle birlikte 2026 Yıllık Programı'nda yaşlı bakım hizmetleri için uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.