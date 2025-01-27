Çin, Hayvansal Ürün İthalatını Yasakladı

YENİ İTHALAT YASAKLARI

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan son açıklamada, Afrika’nın Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır ülkeleri; Orta Doğu’dan Katar; Güneydoğu Asya’dan Doğu Timor ve Avrupa’nın Bulgaristan ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı bilgisi veriliyor.

ÜRÜN YASAKLARI VE KAPSAM

Bu ülkelerden gelen koyun, keçi, kanatlı hayvanlar ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler, ayrıca Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen koyun ve keçi ürünleri ile Almanya’dan gelen çift toynaklı hayvanların işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerinin ithalatı da yasaklanıyor.

NEDEN YASAKLANDIKLARI

Yasağın gerekçesi olarak, Dünya Sağlık Örgütünün bu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının mevcut olduğuna dair duyuruları gösteriliyor. Bu nedenle, ithalatın durdurulması, sağlık ve güvenlik önceliklerini koruma amacı taşıyor.