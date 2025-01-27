More
Ekonomi

Çin, Hayvansal Ürün İthalatını Yasakladı

cin-hayvansal-urun-ithalatini-yasakladi

YENİ İTHALAT YASAKLARI

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan son açıklamada, Afrika’nın Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır ülkeleri; Orta Doğu’dan Katar; Güneydoğu Asya’dan Doğu Timor ve Avrupa’nın Bulgaristan ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı bilgisi veriliyor.

ÜRÜN YASAKLARI VE KAPSAM

Bu ülkelerden gelen koyun, keçi, kanatlı hayvanlar ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler, ayrıca Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen koyun ve keçi ürünleri ile Almanya’dan gelen çift toynaklı hayvanların işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerinin ithalatı da yasaklanıyor.

NEDEN YASAKLANDIKLARI

Yasağın gerekçesi olarak, Dünya Sağlık Örgütünün bu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının mevcut olduğuna dair duyuruları gösteriliyor. Bu nedenle, ithalatın durdurulması, sağlık ve güvenlik önceliklerini koruma amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucu gözaltına alınan Ayşe Barım, Türkiye hükümetini devirmeye teşebbüse yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı.
Gündem

Özel ve İmamoğlu Ankara’da Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileriyle buluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.