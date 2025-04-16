Dünya

Çin İhracatı Durduruldu, ABD Hazırlanıyor!

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ABD BAŞKANINDAN İHRACAT SINIRLAMALARINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak metallerine yönelik ihracat kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak, ülkenin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelemek için Ticaret Bakanlığı’na talimat veriyor. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini artırabilecek potansiyele sahip.

ÇİN’DEN KRİTİK MİNERAL İHRACATI DURDURULDU

Pekin yönetimi, galyum, germanyum ve antimon gibi bazı önemli minerallerin ihracatını yasakladı. Bu hafta, toplamda 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı askıya alındı. Bu önlem, küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörleri üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

YÜZDE 245’LİK GÜMRÜK VERGİSİ GÜNDEMDE

ABD’nin Çin’den yapacağı ithat için yüzde 245’e varan gümrük vergisi uygulaması düşünülüyor. Uzmanlar, bu durumun küresel tedarik zincirleri üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve ticaret savaşlarını daha da alevlendirebileceğini dile getiriyor.

TİCARET SAVAŞLARI DERİNLEŞİYOR

Trump, enerji ve kritik mineral üretimini artırmayı hedefleyerek kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Çin ise ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125’e çıkarıyor. Bu karşılıklı adımlar, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da derinleştiriyor.

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