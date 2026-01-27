Çin’in En Kıdemli Generali Nükleer Sırlarla Suçlanıyor

cin-in-en-kidemli-generali-nukleer-sirlarla-suclaniyor

ÇİN’DE ORDU İÇİNDEKİ YENİ SORUŞTURMA

Çin’de ordunun zirve kademelerinde gerçekleştirilen yeni bir soruşturmada, ülkenin en kıdemli generali Orgeneral Cang Youşia’nın hedef alındığı öne sürüldü. Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cang’ın, ülkenin nükleer programına dair gizli teknik bilgileri ABD’ye sızdırdığı iddia ediliyor.

CANG’IN SUÇLAMALARI

Amerikan Wall Street Journal’ın haberine göre, üst rütbeli komutanlarla düzenlenen kapalı bilgilendirme toplantılarına katılan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Cang’ın Çin’in askeri nükleer kapasitesine ilişkin teknik bilgiler sağlayarak ciddi bir ulusal güvenlik açığına neden olduğu ileri sürüldü. Soruşturma bulgularının, Çin’in askeri ve sivil nükleer programlarının denetiminden sorumlu eski genel müdür Gu Cün üzerine yürütülen araştırma sırasında ortaya çıktığı açıklandı.

RÜŞVET İDDİALARI

Daha önce askeri donatım ve modernizasyon biriminde önemli görevlerde bulunan Cang’ın, terfi ve atamalar karşılığında rüşvet almakla suçlandığı ve eski Savunma Bakanı Li Şangfu’nun atanmasını maddi menfaat karşılığında sağladığı iddia edildi. Eski bakan Li, 2023 yılında görevden alınmış ve sonrasında bir yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı.

POLİTİK HİZİPLER VE ETKİ ALANLARI

Cang’ın ordu içindeki yetkilerini kötüye kullanarak nüfuz oluşturduğu ve siyasi hizipler geliştirdiği belirtiliyor. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Liu Cınli’nin de benzer suçlamalarla soruşturma çerçevesinde olduğu ifade ediliyor. Orgeneral Cang’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uzun bir aile dostluğu geçmişine sahip olduğu bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

