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Çin İnternet Test Uydusu Fırlattı

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UYDUNUN FIRLATILMASI

Çin ajansı Xinhua’nın verdiği bilgilere göre, uydu “Long March-2D” taşıyıcı roketi kullanılarak, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden fırlatılıyor. Uydu, planlanan yörünge konumuna yerleştirildi ve bu noktada geniş bant internet bağlantılarının mobilden uyduya aktarımı, yer ve uzay ağlarının entegrasyonu gibi uydu interneti teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması amacıyla kullanılacak.

TAŞIMA GÖREVİNİN BAŞARISI

Fırlatış, “Long March” roketleriyle gerçekleştirilen 567. başarılı taşıma görevi olarak kaydediliyor.

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