Çin: Müzakere İddiası Gerçek Değil

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞLARI SÜRÜYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları devam ediyor. Bu noktada ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gümrük tarifesi artışları üzerine müzakerelerin aktif olduğunu duyurdu. Ancak Pekin yönetimi, bu iddianın gerçek olmadığını ifade etti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, “Çin-ABD ticaret müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olduğu iddiası olgusal temelden yoksundur, rüzgarı yakalamaya yöneliktir.” demiştir.

ÇİN’DEN DİYALOG VE İSTİŞARE VURGUSU

Sözcü Hı, Çin’in diyalog ve istişareye açık olduğunu belirterek, böyle bir sürecin karşılıklı saygı ve eşitlik temeline dayanmasını gerektiğini vurguladı. Hı, tek taraflı tarife artışlarının başlatıcısının ABD olduğunu belirtip, “Eğer ABD, gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve iç kamuoyunun akılcı seslerine kulak vermeli, Çin’e yönelik tüm tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etmeli ve farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözmenin yollarını aramalı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TARİFE RESTLEŞMESİ

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ilan ettiği “karşılıklı tarifelere” ilk tepki veren ülke oldu ve aynı oranda karşılık verdi. İki ülke arasındaki bu tarife restleşmesinde ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Pekin de yüzde 125’e kadar çıkarmıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere yönelik uyguladığı tarifeleri 90 gün ertelemişken, Çin’e yönelik olanlar hemen yürürlüğe girmişti.

TRUMP’TAN GÜMRÜK TARİFELERİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığı üzerine konuştu. Trump, Çin ile düzenli olarak görüştüklerini ve gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu ifade eden Trump, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” şeklinde konuştu.