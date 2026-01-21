Çin Nüfusu 2025’te 3,5 Milyon Azaldı

ÇİN’DE DEMOGRAFİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan 2025 yılına ait veriler, ülkede demografik kriz sürecinin derinleştiğini gözler önüne seriyor. Ülkede doğum oranı, 1949 yılından bu yana en düşük düzey olan binde 5,63 seviyesine inmiş durumda.

NÜFUS KAYBIDA CİDDİ RAKAMLAR

Yayımlanan veriler doğrultusunda, Çin ana karası nüfusu 2024 yılı itibarıyla 1 milyar 408 milyon iken, 2025 yılında bu rakam 1 milyar 404 milyon 890 bine gerilemiş durumda. Nüfusun bir yıl içinde 3,39 milyon azalması, son üç yıldır süregelen düşüş eğiliminin hızlandığını gösteriyor. 2025 senesi içerisinde dünyaya gelen bebek sayısı da bir önceki yıla göre %16,9 azalarak 7,92 milyon seviyesinde kalıyor.

ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Doğum oranındaki belirgin düşüşe karşın, ölüm oranlarının yükseldiği gözlemleniyor. 2025 yılında kaydedilen 11,31 milyon ölümle birlikte ölüm oranı binde 8,04 seviyesine çıkmış durumda. Bu durum, nüfusun doğal artış hızının binde eksi 2,41 seviyesine düşmesine sebep oluyor.