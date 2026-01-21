Çin Nüfusu 2025’te 3,5 Milyon Azaldı

cin-nufusu-2025-te-3-5-milyon-azaldi

ÇİN’DE DEMOGRAFİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan 2025 yılına ait veriler, ülkede demografik kriz sürecinin derinleştiğini gözler önüne seriyor. Ülkede doğum oranı, 1949 yılından bu yana en düşük düzey olan binde 5,63 seviyesine inmiş durumda.

NÜFUS KAYBIDA CİDDİ RAKAMLAR

Yayımlanan veriler doğrultusunda, Çin ana karası nüfusu 2024 yılı itibarıyla 1 milyar 408 milyon iken, 2025 yılında bu rakam 1 milyar 404 milyon 890 bine gerilemiş durumda. Nüfusun bir yıl içinde 3,39 milyon azalması, son üç yıldır süregelen düşüş eğiliminin hızlandığını gösteriyor. 2025 senesi içerisinde dünyaya gelen bebek sayısı da bir önceki yıla göre %16,9 azalarak 7,92 milyon seviyesinde kalıyor.

ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Doğum oranındaki belirgin düşüşe karşın, ölüm oranlarının yükseldiği gözlemleniyor. 2025 yılında kaydedilen 11,31 milyon ölümle birlikte ölüm oranı binde 8,04 seviyesine çıkmış durumda. Bu durum, nüfusun doğal artış hızının binde eksi 2,41 seviyesine düşmesine sebep oluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

IŞİD Operasyonunda 3 Polis Şehit Oldu

Yalova'da yaşanan çatışmada 3 polis şehit oldu. Ardından yapılan IŞİD operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e ulaştı.
Gündem

Davos Zirvesinde Trump’ın Açıklamaları Piyasalara Etki Etti

ABD Başkanı Trump'ın Davos'taki açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara yol açtı; Bitcoin'de ani bir artış görülürken, altın fiyatları düştü.
Gündem

ABD Ordusu Grönland İlgili Fikirden Rahatsızlık Duyuyor

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için askeri güç kullanma tehditleri, Pentagona'daki subaylar arasında endişe yarattı. Müttefik liderler, Washington'a olan güvenin azaldığını belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lula Da Silva İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Devam Ederken ABD’den DEAŞ Hamlesi

ABD ordusu, 7 bin DEAŞ'lı teröristi Irak'a sevk etmek amacıyla operasyon başlatacağını duyurdu; Haseke'den şu ana kadar 150 tutuklu taşındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.