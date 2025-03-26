Çin ve ABD İlişkilerine Güçlendirme Çağrısı

ÇİN DİŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang, ülkesini ziyaret eden ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Evan Greenberg ile bir araya geldi.

YANLIŞ HÜKÜMLERDEN KAÇINMA ÇAĞRISI

Bakan Vang, görüşmesi sırasında Çin ve ABD’nin, iki ülke liderinin vardığı mutabakat ve ortak vizyon çerçevesinde ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, karşılıklı anlayışı artırmanın yanı sıra “yanlış hükümlerden” kaçınarak farklılıkları yönetmek konusuna vurgu yaptı. Vang, “Karşılıklı makul kaygıları gidermek için ABD ile eşitlik ilkesi ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve istişareye hazırız” ifadesini kullandı.

DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ İKİLİ İLİŞKİ VURGUSU

Evan Greenberg, ABD-Çin ilişkilerinin “dünyadaki en önemli ikili ilişki” olduğunu vurguladı. Greenberg, “Her iki taraf, karşılıklı anlayışı geliştirmek, işbirliğini genişletmek ve uyum içinde yaşamak için deneyim ve bilgeliğe başvurmalı” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ABD’li iş insanı, risk faktörleri ve belirsizliklerin arttığı bir dünyada iki ülkenin sıkı bağlar kurmasının önemine dikkat çekti.