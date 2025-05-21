Çin Ve Filipinler Ortak Tatbikat Yaptı

ASKERİ TATBİKATIN DETAYLARI

Çin ile Filipinler arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde, her iki ülke Sulu Denizi’nde ortak bir askeri tatbikat düzenledi. ABD 7. Filosunun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu tatbikata Çin ve Filipinler’in donanma ve sahil güvenlik birimleri ile birlikte ABD’nin hava unsurları da katıldı. Tatbikat boyunca, “deniz alanı farkındalığı, taktiksel koordinasyon, manevra yetenekleri ve arama-el koyma operasyonları” gibi farklı askeri eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

EGEMENLİK TARTIŞMALARI VE BÖLGESEL ETKİLER

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik sorunlarının merkezinde bulunuyor. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritada bölgenin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan büyük bir egemenlik iddiasında yer alıyor. Buna karşılık, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu zengin yer altı kaynaklarına sahip alanda hak talep ediyor. Çin’in söz konusu tartışmalı adalarda askeri üs tesis etmesi ve sivil gemi filosuyla bölgede varlığını artırması, hem bölge ülkeleri hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından olumsuz karşılanıyor. 2016 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu sonucunda verdiği kararda, Çin’in Güney Çin Denizi üzerindeki tek taraflı egemenlik taleplerini hukuken geçersiz kılmıştı.