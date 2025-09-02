Çin Ve Rusya’dan Yeni Boru Hattı Anlaşması

RUSYA-ÇİN DOĞALGAZ PROJESİNDE KRİTİK GELİŞME

Rusya ile Çin arasında uzun süredir müzakere edilen Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattı projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Rus enerji firması Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile yasal bağlayıcılığı bulunan bir mutabakat zaptı imzaladı. Gazprom CEO’su Alexey Miller, Pekin’deki açıklamasında boru hattı üzerinden Çin’e yıllık 50 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacağını ve anlaşmanın 30 yıl süreceğini ifade etti. Ayrıca Miller, bu gazın fiyatının Avrupa’daki müşterilere oranla daha düşük olacağını vurguladı.

ÇİN TARAFINDAN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Bloomberg’in haberine göre Gazprom, farklı güzergahlar üzerinden teslimatları artırmayı da planlıyor. Bu adım, Kremlin bakımından siyasi bir zafer olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte Pekin’den Rus haber ajanslarına konuşan Gazprom CEO’su Miller, Sibirya’nın Gücü 2 üzerinden yılda 50 milyar metreküp gaz sevkiyatının mümkün olduğunu ve bunun 30 yıl süreceğini belirtti. Ancak Çin tarafı, Miller’in bu açıklamalarını henüz doğrulamıyor. Çin’in devlet ajansı Xinhua, iki ülke arasındaki iş birliği anlaşmalarından bahsetmesine rağmen boru hattından özel olarak söz etmedi.

PROJENİN GELECEĞİ VE BELİRSİZLİKLER

Enerji alanında 20’den fazla iş birliği anlaşmasının imzalandığı belirtiliyor. Mega proje etrafındaki müzakereler yıllardır durağındaydı. Rusya, Ukrayna’daki işgal sonrası Avrupa’ya yapılan doğalgaz sevkiyatlarını telafi etmek için projeyi yürütmeye istekli. Avrupa Birliği ise 2027’nin sonunda Rus enerji ürünlerine tamamen yasak getirmeyi düşünüyor. Diğer yandan, Çin talep artışının yavaşlaması ve tek bir tedarikçiye fazlaca bağımlı kalmamaya dikkat ediyor.

KRİTİK SORULAR CEVAPSIZ KALIYOR

Miller’in ifadeleri, bazı önemli soruları ise yanıtlamıyor. Fiyat müzakerelerinin henüz tamamlanmadığı, ayrıca Çin’in boru hattından esnek miktarlarda doğalgaz alıp almayacağı veya tam kapasite almak zorunda olup olmadığı belirsizliğini sürdürüyor. İnşaatın ne zaman başlayacağı ve teslimatların ne zaman başlayacağının yanı sıra finansal detaylar da henüz paylaşılmadı. Miller, Sibirya’nın Gücü 2 ve Soyuz-Vostok doğalgaz boru hattının inşasının dünyanın en büyük ve en kapsamlı doğalgaz projesi olacağını söyledi. Raporlara göre, Gazprom mevcut Power of Siberia hattı üzerinden Çin’e yapılan gaz akışını yıllık 6 milyar metreküp artırmayı kabul etti. Mevcut yıllık kapasite ise 38 milyar metreküp. Gelecekteki Uzak Doğu hattı üzerinden 2027 yılında başlayacak sevkiyatların ise başlangıçta planlanan 10 milyar metreküpten fazla olması bekleniyor.