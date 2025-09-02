Çin ve Rusya Yeni Doğalgaz Anlaşması Yaptı

KRİTİK AŞAMA GEÇİLDİ

Rusya ve Çin arasında uzun süredir sürdürülen Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattı projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Rus enerji şirketi Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı. Gazprom CEO’su Alexey Miller, Pekin’de yaptığı açıklamada, boru hattıyla Çin’e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz sevkıyatı yapılacağını ve bu anlaşmanın 30 yıl süreceğini ifade etti. Ayrıca, Miller, bu gazın fiyatının Avrupa’daki müşterilere göre daha düşük olacağını da vurguladı. Bloomberg’in haberine göre şirket, farklı güzergahlar üzerinden teslimatları artırmayı da hedefliyor. Bu adım, Kremlin tarafından büyük bir siyasi zafer olarak değerlendiriliyor.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Pekin’den yapılan açıklamalarda ise Çin tarafı, Miller’ın belirttiği bilgileri henüz doğrulamamış durumda. Çin’in devlet ajansı Xinhua, iki ülke arasında enerji de dahil olmak üzere 20’den fazla iş birliği anlaşmasının imzalandığını bildirdi. Mega proje etrafındaki müzakereler yıllardır yavaşlamıştı. Rusya, Ukrayna işgali sonrası Avrupa’ya yapılan sevkiyatların azlığını telafi etmek için projeyi ilerletmeye istekliyken, Avrupa Birliği, 2027 sonunda Rus enerji ürünlerine tamamen yasak getirme kararını değerlendiriyor. Çin ise, talep artışının yavaşlaması ve tek bir tedarikçiye bağımlılıkla ilgili endişeler nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Projede kaydedilen ilerleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için diplomatik bir başarı ve 2022’den bu yana süregelen Çin ile güçlü ilişkilerin bir göstergesi olacak.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Miller’in açıklamaları, birkaç kritik soruyu ise yanıtsız bırakıyor. Fiyat müzakereleri tamamlanmazken, Çin’in boru hattından esnek miktarlarda gaz alıp alamayacağı, ya da tam kapasite almak zorunda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, inşaat sürecinin ne zaman başlayacağı, teslimatların ne zaman gerçekleşeceği ve finansal detaylar hakkında henüz bilgi verilmedi. Miller, Rus haber ajanslarına yaptığı konuşmada, “Sibirya’nın Gücü 2 ve Soyuz-Vostok doğalgaz boru hattının inşası, Moğolistan üzerinden transit bağlantı ve Çin’deki gaz sevkiyat kapasitesi ile dünyanın en büyük, en kapsamlı ve en sermaye yoğun gaz projesi olacak” şeklinde ifadeler kullandı. Mevcut Power of Siberia hattı üzerinden Çin’e yapılan gaz akışının yılda 6 milyar metreküp artırılmasına da karar verildiği belirtiliyor. Şu anki yıllık kapasitenin 38 milyar metreküp olduğu ve gelecekteki Uzak Doğu hattı üzerinden 2027’de başlayacak sevkiyatların ilk aşamada planlanandan fazla olacağı ifade ediliyor.