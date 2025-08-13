Çınarcık’ta Kaza! 6 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA YERİNDE CAN KAYBI

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında 22 ACR 179 plakalı araç, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine yönlendirildi. Yaşanan talihsiz kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Olayın detayları ve kaza sebebi araştırılıyor.