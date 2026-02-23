Çınarcık’ta Komşu Kavgasında Bebeğin Kafatası Çatladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir süregelen “çocuk gürültüsü” anlaşmazlığı, taraflar arasında yaşanan şiddet olayıyla sonuçlandı. İddialara göre, 34 yaşındaki Muhammed Baca ve kucağındaki 14 aylık kızı İkra, komşularının gerçekleştirdiği sopalı bir saldırıya maruz kaldı. Olay sonucunda babanın burnu kırılırken, küçük çocuğun kafasında çatlak tespit edildi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SÜREN ANLAŞMAZLIK

Bu olay, Çınarcık ilçesinin Esenköy beldesinde meydana geldi. Baca ailesinin yaklaşık bir yıl önce 4 çocuklarıyla birlikte taşındıkları yeni evlerinde, komşularla çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle çeşitli tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Taraflar arasındaki gerginlik zaman zaman tehdit boyutuna ulaşırken, bu durumun öncesinde de çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığı bildirildi.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA MARUZ KALDI

20 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Muhammed Baca’nın 14 aylık kızı İkra kucağındayken, Şener E. tarafından sopayla saldırıya uğradığı iddia edildi. Saldırı sonrası babanın burnu kırılırken, küçük İkra’nın kafasında çatlak meydana geldi. Yaralı baba ve kızı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan diğer şüpheli S.E.’nin ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

Yaşadığı durumu aktaran Muhammed Baca, olay günü kızını kucağına alarak eve doğru gittiğini ve sokakta karşılaşmış olduğu komşusunun kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu ifade etti. “Oruçlu ağzımla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde araç kameramı teslim ettim. ‘İftarımı açıp geliyorum’ dedim. Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim” sözleriyle, saldırının jandarma görevlisinin bulundukları sırada gerçekleştiğini öne sürdü.

“EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ”

Uzaklaştırma kararına rağmen yaşanan saldırıyı dikkate alan Baca, kızı İkra’nın kafatasında çatlak ve kendisinin de kırık burunla karşılaşarak güvenlik kaygısı yaşadıklarını belirtti. “Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. 9 aydır bizimle uğraşan ve hakkında tedbir kararı olan şahıs dışarıda geziyor. Dört çocuğumu alıp nereye gideyim?” diyerek yaşadıkları zor durumu dile getirdi. Aile, daha önce de tehditler aldıklarını ve bu sebepten dolayı şikayetçi olduklarını belirtti.