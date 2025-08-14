Gündem

Çınarcık’ta Trafik Kazası: 6 Ölü

cinarcik-ta-trafik-kazasi-6-olu

KAZA DETAYLARI

Çınarcık köyü yakınlarında bulunan Davutköy sapağında meydana gelen kaza, 22 ACR 179 plakalı aracın, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Dünya

Alaska Zirvesi Tehdit Ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in cuma günü savaşı durdurmaması durumunda ciddi sonuçların söz konusu olacağını belirtti.
Gündem

General Ve Amirallerin Atamaları Yayımlandı

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ndeki general ve amirallerin yeni atamaları, Resmi Gazete'de duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.