Çınarcık’ta Trafik Kazası: 6 Ölü

KAZA DETAYLARI

Çınarcık köyü yakınlarında bulunan Davutköy sapağında meydana gelen kaza, 22 ACR 179 plakalı aracın, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.