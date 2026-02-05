Çinli Milyarder Bian Ximing Gümüşte 3 Milyar Dolar Kazandı

Altın fiyatlarındaki tarihi artışla dikkatleri üzerine çeken zengin Çinli yatırımcı, şimdi de gümüşün etkileyici yükselişine odaklandı. Şu anda, gümüşdeki düşüşe yönelik bahsinin değeri neredeyse 300 milyon dolara ulaştı.

3 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Sıklıkla Cebelitarık’ta bulunan ve gözlerden uzak kalmayı tercih eden Bian Ximing, 2022 başından bu yana Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’ndaki altın kontratlarında yaptığı yükseliş yönlü işlemlerle yaklaşık 3 milyar dolar kazanç sağladı. Yapılan bir analiz, Bian’ın şu anda borsa üzerindeki en büyük net gümüş kısa pozisyonunu oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bilgilerin gizli kalması yönündeki talepler doğrultusunda isimleri paylaşılmayan kaynaklar bu detayları sunuyor.

GÜMÜŞTE ZARAR ETTİ

Yapılan habere göre, Bian’ın büyük açık pozisyonu belirli riskler içermekte ve gümüş piyasasındaki dalgalanmalardan dolayı bazı pozisyonlarını zararına kapatmak durumunda kaldı. Şu an itibarıyla, yaklaşık 450 ton gümüş ya da 30 bin kontratlık bir açık pozisyona sahip. Geçtiğimiz haftalarda metalin kaydettiği sert düşüş, şu anda yaklaşık 288 milyon dolarlık bir kağıt kazancı ile sonuçlandı.

1 MİLYAR YUAN NET KAR EDEBİLİR

Önceki kayıplar da göz önüne alındığında, Bian’ın pozisyonu ve Salı günkü fiyatlandırmaya göre, yaklaşık 1 milyar yuan net kazanç bekleniyor. Gümüş, Perşembe günü yeniden bir değer kaybı yaşadı ve yüzde 16’dan fazla düştü. Bu durum, Bian’ın kazancını artırma ihtimalini güçlendiriyor.

KISA POZİSYONLARI ARTIRMAYA BAŞLADI

Borsa verileri, Bian’ın Zhongcai Futures Co. aracılığıyla Ocak ayının son haftasında gümüşe dair kısa pozisyonlarını artırdığını gösteriyor. SHFE, aracı kurum hesaplarının arkasındaki bireysel yatırımcıların kimliklerini açıklamamakta, ancak duyulan bilgiler Bian’ın kendi yatırımlarının yanı sıra az sayıdaki müşterinin yönettiği ürünlerin, şirketin değerli metaller pozisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre, Zhongcai’nin gümüşteki kısa pozisyonu 28 Ocak’ta yaklaşık 18 bin lot seviyesine çıkarken, Şanghay’da gümüşün zirveye ulaştığı 30 Ocak’ta bu pozisyon 28 bin lota yükseldi.