52 Şüpheli Hakkında Şike İddianamesi Hazırlandı

Başsavcılık tarafından yürütülen “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına dair soruşturma nihayet tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. “suçtan zarar gören” olarak, Ankaraspor ve Nazillispor ise “malen sorumlu” olarak belirtilmiş durumda. Ankaraspor Kulübü’nün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplamda 52 kişi “şüpheli” olarak listelenirken, bunlardan 5’i tutuklu olarak yargılanıyor. İddianamede, şüphelilerin “şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak” suçundan ceza alması isteniyor ve ayrıca bu kişilerin spor müsabakalarını seyretmekten yasaklanması talep ediliyor.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” açıklaması, bu kapsamda yapılan operasyonların startını vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk aşamada, çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçte Eyüpspor Başkanı dahil olmak üzere sekiz kişi tutuklandı. 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası uygulanırken, TFF, bahis soruşturması çerçevesinde hakemlerin ardından bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti ve 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında çeşitli cezalar verildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, bazı hakemlerin, futbolcuların ve kulüp yetkililerinin tutuklandığı bildiriliyor. Bu kapsamda tutuklanan isimler arasında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya yer alıyor.

SORUŞTURMADA NELER TESPİT EDİLDİ?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu ve Konyasporlu Alassane Ndao gibi 27 futbolcunun kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığını tespit etti. Fenerbahçe’li Mert Hakan Yandaş’ın ise başkası aracılığıyla yasal sitelerden bahis oynadığı belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi, Adana Demirspor Kulübü’nün eski başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük de yer aldı. Şüphelilerin banka hesapları da incelemeye alındı.

ŞİKE İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Soruşturma sürecinde, şike iddiaları da ortaya konmuş durumda. 24 Aralık 2023’te 1. ligde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili olarak biri futbolcu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Diğer bir iddia ise 28 Nisan 2024’te 2. ligde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili.