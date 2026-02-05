Çinli Milyarder Gümüşte 300 Milyon Dolar Kazandı

MİLYARDER YATIRIMCIDAN GÜMÜŞE YOĞUN YATIRIM

Altın fiyatlarındaki olağanüstü artışla adını duyuran Çinli milyarder yatırımcı, dikkatini gümüşün hızlı yükselişine yönlendirdi ve gümüş üzerine gerçekleştirdiği bahisler şu an neredeyse 300 milyon dolarlık bir değere ulaştı.

3 MİYARDAR DOLAR KAZANÇ

Gözlerden uzak bir yaşam sürdürerek büyük bir bölümünü Cebelitarık’ta geçiren Bian Ximing, 2022 yılının başından bu yana Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’ndaki altın sözleşmelerine yaptığı yükseliş odaklı bahislerle yaklaşık 3 milyar dolar kazandı. Borsa verilerine ve yatırım süreçlerine dair bilgi sahibi kaynakların değerlendirmelerine göre, Ximing şu anda borsanın en büyük net gümüş kısa pozisyonunu temsil ediyor. Kamuya açık olmayan bilgiler nedeniyle kaynakların isimlerinin belirtilmediği kaydedildi.

GÜMÜŞTEKİ AÇIK POZİSYONUN RİSKLERİ

Yapılan haberlere göre, Bian’ın büyük ölçekli açık pozisyonu önemli riskler taşımakla birlikte, dalgalı gümüş piyasasında bir kısım pozisyonunu zararına kapatmak zorunda kaldı. Bununla birlikte, hâlâ yaklaşık 450 ton gümüş ya da 30 bin kontratlık bir açık pozisyona sahip. Dolayısıyla, metalin geçen haftadan bu yana yaşadığı sert düşüş, yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) tutarındaki kağıt üzerinde kazanç sağlamaya yol açtı.

NET KAZANCIN BEKLENTİSİ

Önceki kayıplar da göz önünde bulundurulduğunda, Bian’ın mevcut pozisyonu ile Salı günkü piyasa fiyatlarına göre yaklaşık 1 milyar yuan net bir kar elde etmesi bekleniyor. Gümüş, Perşembe günkü işlemlerde yeniden değer kaybetti ve bu süreçte yüzde 16’dan fazla bir düşüş yaşadı. Bu durum, Bian’ın kazançlarının artmasına bağlı olarak etkide bulunabilir.

KISA POZİSYONLARDA ARTIŞ

Borsa verilerine göre, Bian, aracı kurumu Zhongcai Futures Co. üzerinden Ocak ayının son haftasında gümüşe yönelik kısa pozisyonlarını artırmaya başladı. Her ne kadar SHFE, aracı kurum hesaplarının arkasındaki bireysel yatırımcıların kimliklerini ayrıntılandırmıyorsa da, kaynaklar Bian’ın kendi bahislerinin ve sınırlı müşteri grupları için yönettiği ürünlerin, şirketin değerli metaller üzerindeki pozisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu belirtti. Borsa verileri, Zhongcai’nın gümüşteki kısa pozisyonunun 28 Ocak tarihinde yaklaşık 18 bin lota ulaştığını gösteriyor. Ayrıca, Şanghay’da gümüşün tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığı 30 Ocak tarihinde bu pozisyonun yaklaşık 28 bin lota çıktığı kaydedildi.