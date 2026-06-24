Çinli Yetkili Bian Zhigang’a Yolsuzluk Soruşturması

Çin’in en üst yolsuzlukla mücadele organı CCDI, Bian Zhigang hakkında soruşturma başlattı. Bian, Savunma Bilim Teknoloji ve Sanayi Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Soruşturma ciddi disiplin ve yasa ihlali şüphesine dayanıyor.

ASKERİ TASFİYELER DEVAM EDİYOR

Bian, Şubat 2024’te SASTIND başkan yardımcılığına atanmıştı. Soruşturma duyurulduktan sonra profili resmi sitelerden kaldırıldı. SASTIND, nükleer, uzay ve savunma alanlarını koordine ediyor. Kurum askeri ekipman araştırma ve geliştirmeden sorumlu. Son aylarda birçok üst düzey yetkili tasfiye edildi. Geçen mayıs ayında iki eski savunma bakanı yargılandı. Wei Fenghe ve Li Shangfu rüşvet suçundan mahkum oldu. Mahkeme onları ertelenmiş idam cezasına çarptırdı. Cezalar iki yıl sonra ömür boyu hapse dönüşecek. Tüm kişisel mal varlıklarına el konuldu. Li Shangfu, Ağustos 2023’te kayboldu ve Ekim’de görevden alındı. Li’nin rüşvet aldığı ve siyasi sorumluluklarını ihmal ettiği belirlendi. Wei hakkında 2023’te soruşturma başlatılmıştı. Şi Cinping ordunun devrimci bir dönemden geçtiğini söyledi. General Zhang Youxia da tasfiye sürecinde görevden alındı.

PİYASA DENETİMLERİNDE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Pekin yönetimi sivil teknoloji ve gıda şirketlerine denetimleri artırdı. Analistler 2021’deki gibi sert müdahalelerin tekrarlanmayacağını söylüyor. Evercore Stratejisti Neo Wang, hamlelerin eski baskıları hatırlattığını belirtti. Analistler Pekin’in bu kez daha temkinli olduğu görüşünde. Paul Triolo 2021’de siyasi kontrolün yeniden tesis edildiğini söyledi. Ancak bugün koşulların değiştiğini vurguladı. Triolo karar mercilerinin yatırımcı paniğinden kaçındığını ifade etti. Han Shen Lin, Pekin’in özel sektör güvenine daha fazla ihtiyacı olduğunu kaydetti. ABD baskısı Pekin’i sert düzenlemelerden kaçınmaya itiyor. Şubat 2025’te hükümet özel sektörü destekleme sinyali verdi. Şi Cinping girişimcilere yeteneklerini sergileme çağrısı yaptı. Yıkıcı rekabetle mücadele kampanyası öncelikli politika haline geldi. Ocak ayında Trip.com hakkında antitröst soruşturması başlatıldı. Soruşturma hisselerin yüzde 20 değer kaybetmesine yol açtı. Citibank analistleri şirkete büyük para cezası kesilebileceğini öngörüyor. Mayıs ayında platformlara 3,6 milyar yuan ceza kesildi. Xiaohongshu gibi perakendeciler yanıltıcı reklamlar nedeniyle uyarıldı. Walmart Çin yöneticileri gıda güvenliği ihlalleri için hesap verdi. Sam’s Club tedarik zinciri denetimlerini yenilemek için görev gücü oluşturdu. Ciel Qi, hamlelerin kesintisiz baskı değil mesaj niteliği taşıdığını belirtti. Paul Triolo denetim makamlarının sınırlı hareket alanı olduğunu ekledi.