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Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmen TUTUKLANDI

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ÜST DÜZEYDE GÖZALTINA ALINDI

Mersin’in Mut ilçesindeki Aşağıköselerli İlkokulu ve Ortaokulu’nda görevli sınıf öğretmeni E.C. (37), üçüncü sınıf öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K.’ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gözaltına alındı. İstismar iddiaları, öğrencilerin ailelerinin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetler sayesinde gün yüzüne çıktı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

İhbarın değerlendirilmesi sonucu Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğretmen E.C.’yi gözaltına aldı. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve soruşturmanın durumu takip edilmeye devam ediyor.

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