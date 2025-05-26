DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI

Diyarbakır’da, sürücüsünün manevra yapmak isterken aracı kontrolünü kaybetmesi sonucu bir cip, hastane bahçesine daldı. Bu talihsiz kazada, Aygün Batmaz (45) yaşamını yitirdi. Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde öğleden sonra gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ HASTANE BAHÇESİNE DALDI

M.E. (52), manevra yapmaya çalışırken 21 AGD 230 plakalı cip ile kontrolü kaybetti ve hastane bahçesindeki dinlenme alanına girdi. Kazada Aygün Batmaz yaralandı ve ilk müdahale hastane çalışanları tarafından yapıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına karşın, Batmaz kurtarılamadı. Aygün Batmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, hastane çevresinin güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.