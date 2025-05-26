Cip Hastane Bahçesine Daldı: Bir Kişi Kaybetti

DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI

Diyarbakır’da manevra yapmak isteyen bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındaki insanların arasına daldı. Olay sonucunda 45 yaşındaki Aygün Batmaz hayatını kaybetti. Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

52 yaşındaki M.E.’nin kullandığı 21 AGD 230 plakalı cip, manevra yapmak isterken kontrolden çıktı ve hastane bahçesindeki dinlenme alanına girdi. Kaza sırasında Aygün Batmaz yaralandı. Yaralıya ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Ne yazık ki aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Batmaz’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası sürücü M.E. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın meydana geliş şekli üzerinde çalışmalar devam ediyor.