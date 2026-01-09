Çip Sıkıntısı Derinleşiyor: Telefon ve PC Fiyatları Yükselecek

Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları yükseliyor

Bellek çipleri üzerindeki arz sıkıntısının etkisiyle, akıllı telefonların ve kişisel bilgisayarların fiyatlarının bu yıl önemli ölçüde artması bekleniyor. Yapay zeka veri merkezi yatırımlarındaki artış, Samsung, Qualcomm ve Arm gibi devlerin belirttiğine göre, mobil cihaz ve ev elektroniği için gerekli çiplerde tedarik sorunlarına neden oluyor. Las Vegas’taki CES fuarında konuşan Arm CEO’su Rene Hass, bellek çiplerindeki bu sıkıntıyı “son 20 yılda gördüğüm en ağır sıkıntı” sözleriyle ifade etti. Samsung eş CEO’su TM Roh ise, mevcut durumun “emsalsiz” olduğunu ve tüketicilere “kaçınılmaz şekilde” yansıyacağına dikkat çekti.

Yapay zeka yatırımları çip üretimini etkiliyor

Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi teknoloji devleri, gelişmiş yapay zeka modellerini desteklemek amacıyla büyük çaplı veri merkezi yatırımlarında bulunuyor. Bu merkezlerde yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanımı söz konusu. Artan talep karşısında, çip üreticileri olan Samsung, SK Hynix ve Micron, üretim kapasitelerini tüketici odaklı bellekten HBM’e kaydırmaya yöneldi. Özellikle Samsung’un son çeyrekteki faaliyet karının üç katına çıkması, büyük ölçüde HBM satışlarından kaynaklandı. Bu arada Micron, artan veri merkezi talebi doğrultusunda “Crucial” isimli tüketici markasını sonlandırma kararı aldı.

Yükselen bellek maliyetleri fiyatları etkileyecek

Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala, bellek çiplerinde yaşanan sıkıntının “oldukça dramatik” olduğunu belirterek, bunun yalnızca beş-altı büyük şirketin olağanüstü sermaye harcamalarıyla veri merkezleri kurmasından kaynaklandığını ifade etti. Morgan Stanley analistleri, bellek maliyetlerindeki hızlı artışın, birçok üreticinin bu yılın ilk yarısında ürün fiyatlarını “önemli ölçüde yükselteceğini” öngörüyor. Bu durumun, Android telefonlar ve Windows PC satışlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ancak Apple, en yeni iPhone 17 serisinin fiyatlarını artırmamış durumda. Piyasa araştırma kuruluşu IDC, Apple ve Samsung’un uzun vadeli tedarik anlaşmaları sayesinde fiyat baskısını daha iyi kontrol edebileceğini, bu iki şirketin bileşen tedariklerini iki yıl önceden garanti altına aldıklarını belirtti. Eğer bellek sıkıntısı devam ederse, akıllı telefon pazarının 2026’da %5,2 oranında daralabileceği öngörülüyor ve en ağır etkiyi düşük segment Çinli üreticiler yaşayacak.