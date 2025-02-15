cips-devine-1-3-milyar-lira-ceza

REKABET KURULU SORUŞTURMASININ SONUÇLARI

Rekabet Kurulu, Frito Lay’in paketlenmiş cips sektörüyle ilgili rakiplerine yönelik uygulamalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini araştırmak amacıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemelerde, Frito Lay’in bakkal, market ve büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu belirlendi. Bu durum neticesinde, şirkete yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira kadar idari para cezası verildi.

PAZARDA YENİ DÜZENLEMELER

Açıklamada, kararın özellikle 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için belirleyici olduğuna vurgu yapıldı. Cips ve şekerleme pazarında önemli bir yer edinen Frito Lay’e çeşitli yükümlülükler getirildiği ifade edildi. Bu yeni düzenlemeler çerçevesinde, rakiplerinin stant bulamadığı satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür alanının yüzde 30’unun rakip ürünleri için ayrılacağı belirtildi.

AYRILAN BÖLÜME ÖZEL DÜZENLEMELER

Ayrılan alan, bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde “Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi yer alacak. Eğer rakip ürünler bu bölümde yoksa ya da tükendi ise, bu alan boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleriyle doldurulmayacak. Ayrıca, Frito Lay satış noktalarında rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirme yapamayacak. Şirketin ayrıca satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirme hakkı olacak ve standart satın alma işlemleri dışında perakende satış noktalarına herhangi bir finansal fayda sağlanamayacak.