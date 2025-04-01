Çiriş Otu Dağların Bereketi Oluyor

YÜKSEK BÖLGELERDE ÇİRİŞ OTU TOPLANIYOR

Bahar mevsiminin gelmesiyle Erzincan’ın yüksek kesimlerinde çiriş otu toplanmaya başlandı. Munzur Dağları’nda hem yerli hem de yabancı turistlere rehberlik eden Murat Aydemir, dağ keçilerinin de çiriş otunu yiyerek bu bitkinin doğal yaşamda önemli bir parçası olduğunu aktardı. Aydemir, “Dağlarda doğal olarak yetişen bu bitkiden pek çok farklı yemek yapılıyor ve çirişten yapılan turşunun ayrı bir lezzeti var” diye belirtti.

SAĞLIK VE BESİN KAYNAĞI OLARAK ÇİRİŞ OTU

İnsanlar, yüzyıllardır doğada buldukları bitkilerden çeşitli alanlarda yararlanıyor. Bazı bitkiler tedavi edici özellikleriyle, bazıları ise besin ya da süs bitkisi olarak tercih ediliyor. Çiriş otu, bu faydalı bitkilerden biri olarak öne çıkıyor. Latince adı Asphodelus aestivus L. olan çiriş, Zambakgiller familyasından olup, halk arasında güllük, dağ pırasası, kirkiş otu, sarı zambak, yabani pırasa ve yeling otu gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Birçok insan, belirli hastalıkların tedavisinde bitkisel yöntemlere yöneliyor çünkü bu yöntemlerin yan etkilerinin olmadığını ya da daha az olduğunu düşünüyor. Bu nedenle çiriş otu, yöre halkı arasında sıkça kullanılan bir bitki haline geliyor.

ÇİRİŞ OTUNUN TÜKETİM ŞEKİLLERİ

Çirişten hazırlanabilecek yemek çeşitleri oldukça fazladır. Meryem Badayman, Ekin Dinçel ve Ayla Ünver Alçay tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, çirişin yabani bir bitki olmasına rağmen, içerdiği vitaminler, antioksidanlar, lif ve minerallerle vücuda fayda sağladığı ifade ediliyor. Bu özellikleriyle çiriş otu, hem sağlık açısından hem de mutfak kültürüyle dikkat çekiyor.