Ciro Immobile, Beşiktaş’tan Ayrılacak Mı?

TRANSFER DEDİKODULARI VE MUTLULUK

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ciro Immobile, ayrılık söylentileriyle gündeme gelmiş ve sezon sonunda yolların ayrılabileceği belirtilmişti. Formula 1’in öncesinde Bahreyn’e giderek testleri izleyen Immobile, burada Sky Sports’a açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Beşiktaş’taki durumuyla ilgili olarak Ciro Immobile, “Türkiye’de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Bunun yanında, İtalya Serie A’daki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli forvet, “Inter, Napoli ve Atalanta ile karşılaştırdığımızda 3 kulvarda oynuyor. Bu durum uzun vadede onları zorlayabilir” dedi.