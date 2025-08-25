Ciro Immobile, İlk Maçında Sakatlandı

CIRO IMMOBILE’NİN ŞOK SAKATLIĞI

Beşiktaş’tan Bologna’ya transfer olan Ciro Immobile, Serie A’daki ilk karşılaşmasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. İlk 11’de başladığı Roma maçı sırasında 30. dakikada sakatlanan Immobile, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

SAKATLIĞIN NEDENİ BELİRLENDİ

Sky Sport’un bildirdiğine göre, Ciro Immobile’nin yapılan tetkiklerinde femoral rektus lezyonu tespit edildi. Bu sakatlık sebebiyle Immobile’nin sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

Bologna’ya transfer olmadan önce, geçen sezon Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı ekipte 41 maçta 19 gol ve 4 asistle etkileyici bir performans sergiledi.