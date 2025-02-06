Citi, Altın Fiyatları İçin Tahminini Artırdı

ALTIN FİYATLARINDA REKOR BEKLENTİSİ

Citigroup Inc., Donald Trump’ın tetiklediği jeopolitik sıkıntılar ve ticaret savaşlarının güvenli liman varlıklarına olan talebi artırması nedeniyle, altın fiyatlarının önümüzdeki üç ay içinde ons başına 3.000 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunuyor. ABD Başkanı, ekonomik büyümeyi yavaşlatma, enflasyonu yeniden tetikleme ve küresel ticareti olumsuz etkileme potansiyeline sahip tarifelerle piyasaları sarsıyor. Citi’nin analistleri, Kenny Hu liderliğinde, hazırlanan raporda yatırımcıların külçe altın talebinin devam etmesini ve merkez bankalarının rezervlerini daha da artırmaya devam edeceğini belirtiyor. “Altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor,” diyor Citi analistleri.

ALTIN FİYAT HEDİFİ YÜKSELTİLDİ

ABD ile Çin arasındaki gerilimler ve Trump’ın diğer ülkelere vergi koyma olasılığı hakkında artan endişeler, külçe altının belirsiz zamanlarda güvenli bir değer deposu olma rolünü destekliyor. Bu durum, altının son günlerde üst üste rekorlar kırmasını sağladı. Citi, şu anda 2.800 doları aşan altın için üç aylık fiyat hedefini yükseltti. Banka, değerlenen ABD dolarının, gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankalarının kendi para birimlerini desteklemek amacıyla altın varlıklarını artırma isteğini artıracağını ve yatırımcıların fiziksel altın ile borsa yatırım fonlarına yönelmenin artacağını vurguladı. Ticaret savaşları korkusu, Londra’daki tüccarları altınlarını ABD’ye transfer etmeye yöneltti. Citi, Trump’ın altının yüzde 10’luk genel küresel tarifeye dahil etme olasılığının yaklaşık yüzde 20 olduğunu söyledi.

POTANSİYEL ALIM FIRSATLARI

Citi analistleri, “Rusya/Ukrayna barış anlaşması ve altının geniş kapsamlı tarifelerden muaf olup olmayacağının teyidi, önümüzdeki 2-3 ay içinde bir satın alma fırsatı sağlayabilir,” diyor. Banka, yıl için ortalama fiyat hedefini ons başına 100 dolar artırarak 2.900 dolara çekti ancak 6-12 aylık 3.000 dolarlık fiyat hedefini sabit tuttu.