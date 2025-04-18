Citi Altın Fiyatlarının Yükselmesini Bekliyor

ALTIN PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Citi, Çinli sigorta şirketlerinin yeni altın alımları ile birlikte piyasalarda yaşanan zayıflığın artan güvenli liman talebini etkilediğini bildirerek tahminlerinde değişiklik yaptı. Şirketin analistleri, yayımladıkları notta “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” sözlerine yer verdi.

MAKROEKONOMİK RİSKLERİN ETKİSİ

Analistlerin değerlendirmelerine göre, altın fiyatlarının yükselmesi, hem arz açığının etkisiyle hem de piyasalarda oluşan belirsizlik nedeniyle kaçınılmaz görünüyor. Yatırımcılar, güvenli bir liman olarak gördükleri altına yönelerek riskleri minimize etmeyi amaçlıyor. Bu durum, altın piyasasında beklenen dalgalanmaların artmasına yol açabilir.