Citroen, Sevilen Modeli 429 Bin TL Yaptı

FRANSIZ OTOMOTİV DEVRİ CITROEN’DEN AMI İÇİN ÇILGIN KAMPANYA

Fransız otomotiv devi Citroen, şehir içi kullanım için tasarlanan elektrikli modeli Ami’yi daha cazip hale getirmek için yeni bir kampanya başlattı. Marka, özel finansman seçenekleri ve avantajlı fiyat politikasıyla yaz döneminde Ami’nin satışlarını artırmayı hedefliyor.

CITROEN AMI’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, 45 km/s maksimum hız sınırıyla öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde özellikle dar yollarda ve yoğun şehir trafiğinde kullanıma oldukça uygun. Tam şarjla 75 km menzil sunan araç, günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA YENİ FIRSATLAR

Citroen’in bu hamlesi, elektrikli araç pazarında tüketicilere daha erişilebilir seçenekler sunmayı amaçlıyor. Özellikle şehir içi kullanıcılar için tasarlanan Ami, düşük işletme maliyetleri ve çevreci yapısıyla öne çıkıyor. Kampanya kapsamında sunulan avantajlar, elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandıracak gibi görünüyor.