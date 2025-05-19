“Çizgi Roman ‘Büyük Deprem’ Kehaneti”

İPTALLERİN NEDENİ TAHMİNLER

Japonya’da son günlerdeki bir manga eserinde doğal bir felaketin olacağına dair ifadeler bazı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmesine yol açtı. Mangada “gerçek bir afet” yaşanacağı vurgulanıyordu. CNN International’ın aktardığına göre, manga sanatçısı Ryo Tatsuki’nin 1999 yılında yayınladığı “Gördüğüm Gelecek” adlı çizgi romanda, Mart 2011 için büyük çaplı bir felaket uyarısı yapılmıştı. 11 Mart 2011 tarihinde gerçekten Tohoku bölgesinde 9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve ardından yıkıcı bir tsunami Japonya’yı etkisi altına aldı. 2021 yılında çıkan eserinin tam sürümünde ise bir sonraki büyük depremin bu temmuz ayında meydana geleceği ileri sürüldü. Aynı zamanda Japonya ve Hong Kong’daki medyumlar benzer uyarılarda bulundu. Bu durum internet ortamında büyük bir paniğe sebep oldu ve bazı turistler seyahat planlarını iptal etmeye başladı.

REZERVASYONLARDA DÜŞÜŞ

WWPKG isimli seyahat acentesinden CN Yuen’in verdiği bilgilere göre, Japonya’ya yapılan rezervasyonlar Paskalya tatilinden bu yana yarı yarıya azaldı. Gelecek ay da rezervasyonların düşmeye devam etmesi bekleniyor. Çizgi romandaki tahminlerle birlikte dolaşan spekülasyonlar, özellikle Çin anakarası ve Hong Kong’dan gelen turistler arasında kaygı yarattı. Çin, Japonya’ya en fazla turist gönderen ikinci ülke konumunda ve Hong Kong ise dördüncü sırada. Ancak korku, Tayland ve Vietnam gibi diğer bölge ülkelerine de yayıldı; sosyal medya platformlarında insanlar, Japonya’ya gitmeden önce bir kez daha düşünmeleri için uyarıldı.

KORKUYU PEŞİNDEN GETİREN UYARILAR

Japonya, büyük depremlere alışkın bir ülke olmasına rağmen, ocak ayında hükümet, önümüzdeki 30 yıl süresince Nankai Trough bölgesinde büyük bir depremin meydana gelme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu duyurmuştu. Bu açıklama, “büyük deprem” korkusunun artmasına neden olmuştu. Bazı deprem bilimcileri bu uyarıları eleştirerek, bunların gerçek olabilme ihtimalini sorguladı. Tatsuki’nin manga çalışmaları, Doğu ülkelerinde büyük bir takipçi kitlesine sahip ve hayranları, Tatsuki’nin gelecekteki olayları rüyasında görebildiğine inanıyor. 2011 yılına ait tahmininin gerçekleşmesi, onu sadece Japonya’da değil, Tayland ve Çin gibi diğer bölge ülkelerinde de ünlü hale getirdi. Kitabı, 900 bin kopya sattı ve Çinceye de çevrildi. Hayranları sanatçının, Prenses Diana ve Freddie Mercury’nin ölümleri ve Covid-19 pandemisini de doğru bir şekilde tahmin ettiğini iddia ediyor. Eleştirmenler ise onun ifadelerinin “ciddiye alınmak için fazla belirsiz” olduğunu vurguluyor.

ÖNGÖRÜLER VE YORUM

Tatsuki’nin, 2021’de yayınlanan kitabında, 5 Temmuz’da Japonya ve Filipinler arasındaki deniz yatağında bir yarığın açılacağını ve Tohoku depreminin neden olduğu tsunamiden üç kat daha büyük dalgaların oluşacağını ifade ettiği bildiriliyor. Sanatçı, bu öngörülerin rezervasyon iptallerine yol açmasıyla ilgili gelen soruları yanıtlarken, çalışmalarına gösterilen ilginin insanların afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını “çok olumlu” bulduğunu ifade etti; ancak insanların rüyalara fazla sarsılmamaları ve uzman görüşlerine göre uygun eylemler gerçekleştirmeleri gerektiğini de ekledi.