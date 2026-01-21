cizre-de-heyelan-evi-yerle-bir-etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay esnasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu.

HEYELANDA BÜYÜK HASAR

Bölgedeki yamaçta meydana gelen heyelanda, gürültüyle kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar, yakın bir konumdaki evin üzerine yuvarlandı. Kayaların isabet ettiği evde büyük çapta maddi hasar oluştu; duvarlar adeta kağıt gibi parçalandı. Olay anında içeride bulunan aile, meydana gelen gürültüyü duyup son anda dışarı çıkmayı başardı. Şans eseri, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

AİLENİN ŞOKU

Evde kalmadıkları yaklaşık 15 günün ardından sadece elbise almak için geri döndüklerini belirten Esma Gezme, “Çocuklarla birlikte evden kıyafet alıyorduk. Heyelan sırasında deprem oldu sandım ve çocuklarımı alarak dışarı atıldık. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, eşyalar toprak ve kayaların altında kaldı. Büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev artık kullanılamaz durumda. Şimdi dışarıda kaldım; ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Açıkta kaldım ve yetkililerden yardım bekliyorum,” dedi.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Heyelan sonrası yetkililer, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve etraftaki aile bireyleri ile mahalle sakinleriyle iletişim kurarak bilgi alışverişinde bulundu. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması adına yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli istinat çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.