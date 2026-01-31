Cizre’de Trafik Kazası Sonucu Beş Yaralı

cizre-de-trafik-kazasi-sonucu-bes-yarali

KAZA, YENİ ŞIRNAK YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Yeni Şırnak Yolu üzerindeki Bozalan toplu konutlar rampasında gerçekleşti. Cizre’den Şırnak’a seyir halinde bulunan M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı araç, rampayı çıkarken virajı almayı başaramadı ve bariyerlere çarptı.

ÇARPMA SONRASI YARALILAR BULUNUYOR

Çarpmanın etkisiyle, otomobilin içinde bulunan 2’si kadın toplamda 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 birey, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazaya ilişkin olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Isparta’da 7 Araçlı Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Isparta'da bir otomobilin ani fren yapması, arkasındaki 7 aracın çarpışmasına yol açtı. Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Gündem

İnegöl’de Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

İnegöl'de meydana gelen bıçaklı kavgada iki grup arasında yaşanan çatışmada bir kişi yaralandı. Olayın detayları inceleniyor.
Gündem

Erzurum’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki karayolunda hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Tavsiyeler ve gelişmeler bekleniyor.
Gündem

Kars’ta İmam Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ta bir imam evinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Gündem

Malatya’da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Malatya'da bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.