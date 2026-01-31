Cizre’de Trafik Kazası Sonucu Beş Yaralı

KAZA, YENİ ŞIRNAK YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Yeni Şırnak Yolu üzerindeki Bozalan toplu konutlar rampasında gerçekleşti. Cizre’den Şırnak’a seyir halinde bulunan M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı araç, rampayı çıkarken virajı almayı başaramadı ve bariyerlere çarptı.

ÇARPMA SONRASI YARALILAR BULUNUYOR

Çarpmanın etkisiyle, otomobilin içinde bulunan 2’si kadın toplamda 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 birey, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazaya ilişkin olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.