Kars’ta İmam Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

kars-ta-imam-evi-yanginda-kullanilamaz-hale-geldi

KARS’TA İMAM EVİ YANGINI

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde, akşam saatlerinde bir imam evinde yangın çıktı. Yangının, elektrik kaynaklı olduğu tahmin ediliyor ve kısa sürede tüm evi sarmasıyla köylüler ve imam yangına müdahale edemedi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ DURUMU KURTARDI

Yangına, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte müdahale edildi. Yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

YANGINLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin tamamen kontrol altına almasının ardından yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

