Isparta’da 7 Araçlı Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde yer alan Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nin altında gerçekleşti.

KAZA AYNI ANDA BİR ARAÇ ZİNCİRLEME ÇARPMASIYLA GERÇEKLEŞTİ

Elde edilen bilgilere göre, kavşakta en öndeki aracın aniden fren yapması sonucu arkadaki araçlar birbirine çarptı. Toplamda 7 aracın karıştığı bu olay sonrasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI VE İNCELEME SÜRÜYOR

Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini alırken, kazaya karışan araçlarla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmaması sevindirirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.