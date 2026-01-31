İnegöl’de Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Olay, İnegöl-Alanyurt güzergahında meydana geldi. İki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.
KAVGA SIRASINDA YARALANMA
Tartışma esnasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, elindeki bıçakla 16 yaşındaki İbrahim A.’yı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan genç, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nin Acil Servisine sevk edildi.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.